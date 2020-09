Mysterie ontrafeld: olifanten in Botswana stierven aan blauwalg

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen zijn eigenlijk geen algen, maar bacteriën. Ze komen voor in zoet en zout water en gedijen in waterlopen en vijvers waar weinig of geen stroming op zit. Ze kunnen aan fotosynthese doen, koolstofdioxide (CO2) onder invloed van zonlicht omzetten in zuurstof.

Bij aanhoudend warm en droog weer kunnen ze beginnen te bloeien en een blauwgroene, soms roodbruine laag op het water vormen. Dan wordt het een probleem, want dan komen er giftige stoffen vrij. Die kunnen fataal zijn voor dieren. Mensen kunnen er huidklachten, ademhalings- en spijsverteringsproblemen door krijgen.

Door de stijgende temperaturen is de kans groot dat we in de toekomst meer en meer met een plaag van blauwalgen te maken krijgen. De voorbije zomers werden ook in ons land meer dan eens zwemvijvers en rivieren afgesloten door blauwalgen.