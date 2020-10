Nieuw plan openbaar vervoer arrondissement Leuven: "Bussen beter doen aansluiten daar waar er nood is" 

Naast busvervoer is er in dat plan ook sprake van "vervoer op maat" in de verschillende gemeenten: “Dat vervoer op maat zal dan voor een stuk bestaan uit deelwagens en –fietsen die ook vanuit de vervoersregio in de verschillende gemeenten zullen ingepland worden”, zegt Hans Eyssen, burgemeester van Holsbeek (CD&V) en voorzitter van de Leuvense Vervoerregioraad. “En we gaan ook flextaxi’s inzetten in de regio’s waar er geen of weinig reguliere buslijnen zijn. Die zullen dan de belbussen vervangen.”