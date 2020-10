Thuis, op pad of in wagen luisteren naar beste gesprekken en podcasts van VRT NWS nu nog makkelijker via onze app

Naast “NWS select” biedt onze vernieuwde audiopagina een groot hoofdstuk podcasts aan. Dat zijn uitzendingen of programma’s die je op eigen verzoek kan afspelen. Het gaat onder meer om “Planeet Frank” (waarin weerman Frank Deboosere vertelt over opvallende natuurfenomenen, het klimaat of grote vraagstukken zoals overbevolking), “De afspraak op vrijdag” (waarin Wetstraatjournalist Ivan De Vadder je elke vrijdag bijpraat over het reilen en zeilen in de politiek) en “Björn in the USA” (waarin onze correspondent in de VS Björn Soenens je een inkijk biedt in de grote verhalen aan de andere kant van de Atlantische Oceaan).

Bovenaan vind je telkens de meest recente podcasts, maar je kan ook luisteren op basis van tijdsduur of gewoon naar de reeks die je verkiest. Onze app houdt ook bij welke podcasts je al deels hebt beluisterd zodat je die later voort kan afspelen.