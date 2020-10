Nieuwe brug in Gent krijgt naam van spionne uit WO I

De familie van Louisa is heel blij met de erkenning. "Want Louisa heeft eigenlijk nooit veel erkenning gekregen voor haar daden. De mensen in Gent dachten dat onze familie collaboreerde. Theofiel d'Havé, haar vader, had een textielfabriek en maakte onder meer zandzakken en patroongordels voor de Duitsers. Maar wat de mensen niet wisten, is dat dat in opdracht was van de Belgische militaire inlichtendienst."

"En nu, meer dan 100 jaar later, staan we hier aan een nieuwe fietsersbrug. Het is heuglijk om te zien dat de inzet van Louisa geapprecieerd wordt. Ik vind het bovendien een heel mooie brug. Ze vormt precies de letter H, van d'Havé. Ik weet niet of dat de bedoeling was, maar ik vind het fantastisch", besluit achterkleinzoon Marijn.

De brug hangt 5 meter boven het water, om de boten op de Schelde vlot te kunnen laten passeren.