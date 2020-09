Onderzoek naar docente in Den Haag: "Waarom zou ik Trump of Baudet niet mogen vermoorden?"

Naast de Amerikaanse president Trump gaat het in het filmpje over de Nederlandse politicus Thierry Baudet, de voorman van de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Met zijn partij scoorde Baudet een paar jaar geleden erg goed bij de provinciale verkiezingen. FvD werd toen - landelijk gezien - de grootste partij. Baudet zit ook in het Nederlandse parlement. Lange tijd werd hij in Nederland gezien als de "nieuwe leider op uiterst-rechts, na Geert Wilders". De laatste tijd scoort Baudet minder in de peilingen: in de laatste peilingwijzer van de NOS scoort de partij zo'n 7,5 procent.

In een reactie op Twitter, klinkt het bij de partij van Baudet: ""Dit is de haat waarmee we worden geconfronteerd. Dit soort geweldsfantasieën zijn niet normaal en mogen ook nooit normaal worden."