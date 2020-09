Opnieuw zware explosie in Libanon, nu in zuiden van het land

Libanon wordt opnieuw opgeschrikt door een zware explosie. Ze vond plaats in het dorp Ein Qana, in de buurt van de zuidelijke havenstad Sidon. Op beelden is een grote rookpluim te zien boven het dorp. Er zouden verschillende slachtoffers zijn, maar veel duidelijkheid is er nog niet. De ontploffing veroorzaakt opnieuw onrust in Libanon, meer dan anderhalve maand nadat de hoofdstad Beiroet zwaar werd verwoest door een enorme explosie in de haven.