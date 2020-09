Organisator Boekenbeurs krijgt bescherming tegen schuldeisers

Sinds het afgelasten van de Boekenbeurs in april is er geen geld meer binnengekomen. De leden van de organisatie - onder anderen de uitgevers - hebben nu geld op tafel gelegd. "Iedereen heeft ons gesteund, unaniem. Ik was er zelfs door ontroerd", zegt Vé Bobelyn van Boek.be. "Nu is het aan ons om op zoek te gaan naar oplossingen."

Eerder had de organisatie al aangekondigd dat er noodgedwongen in het personeelsbestand geschrapt zal moeten worden.