Over "op de knieën gaan en iets doorslikken" en "de speeltijd is voorbij": communicatie die wérkt, maar verziekt

Nieuw is dergelijke taal van politici niet, weet Edward De Vooght. "Vanden Boeynants en co zeiden ook straffe dingen, maar niet alles wat ze zeiden, kwam in de nationale pers: omdat er niet altijd een camera was of iemand om het op te nemen." In deze tijden van smartphones en sociale media is dat inderdaad enigszins anders.

Dergelijke soundbites gaan er in elk geval goed in bij de kiezer. "Zeker politici die op het hoogste echelon staan, krijgen mediatraining", duidt De Vooght in "De wereld vandaag", op Radio 1. Getraind om op het juiste moment de juiste dingen te zeggen, dus. Betekent dit nu dat politici voorgeprogrammeerd zijn? "Nee, ik geloof zeker in de geniale creativiteit van sommige sprekers. En je kan natuurlijk ook ervaring opbouwen." Volgens Edward De Vooght mag je de invloed van het taalgebruik niet onderschatten.

"Het politieke landschap wordt steeds moeilijker: we hebben een versnippering in het centrum en het wordt steeds moeilijker om coalities te maken", zegt hij. "Aan de ene kant heb je een moeilijk politiek landschap, aan de andere kant heb je heel simpele taal."