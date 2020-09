Rector UGent doet smeekbede na drukte in uitgaansbuurt Overpoort: "Hou het alsjeblieft veel veiliger"

Rond 22 uur sloot de politie de Overpoortstraat uiteindelijk af. "De burgemeester en de korpschef hebben dan beslist om over te gaan tot een afsluiting. Daardoor hebben we controle gekregen over het aantal mensen die aanwezig waren in de Overpoort", zegt hoofdinspecteur Houpels. Om 1u moesten de cafés in Gent dicht en dat is volgens de politie vlot verlopen. "Er is een rondgang gebeurd rond half één, want vanaf dan mochten de cafés niet meer schenken. Dat hebben de cafés allemaal goed opgevolgd. Rond één uur is de Overpoort helemaal leeggelopen", aldus Houpels.