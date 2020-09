Para's verhuizen (deels) naar kazerne in Gavere, Oost-Vlaanderen

"Defensie beseft dat een compagnie gewone infanterie in Gavere wellicht aantrekkelijker zou zijn voor jongeren, want para is toch iets bijzonder, dat niet voor iedereen is weggelegd", zegt een hoge militair. "Maar de para's uit Tielen hadden nu eenmaal interesse."



Er is voldoende ruimte in Gavere, en in het nabijgelegen Semmerzake kan er in een ondergrondse bunker worden geoefend.

Het gaat voorlopig wel om een kleine eenheid.