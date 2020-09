Schrijver "Raad eens hoeveel ik van je hou", een van de beroemdste prentenboeken ter wereld, is overleden

"Guess how much I love you", "Raad eens hoeveel ik van je hou", verscheen in 1994. Het prentenboek van schrijver Sam McBratney en illustratrice Anita Jeram is een hartverwarmend verhaal over Hazeltje en Grote Haas, een gesprekje tussen een zoontje en zijn vader. Ze spelen een spelletje, net voor ze gaan slapen, om te tonen hóe graag ze elkaar zien. De afstanden worden steeds groter en groter. En wanneer Hazeltje zijn ogen sluit, mompelt hij: "Ik hou van jou tot aan de maan." "Oh, dat is ver. Dat is heel heel ver", antwoordt Grote Haas. En terwijl hij zijn kind toedekt, zegt hij: "Ik hou van jou tot aan de maan... en terug."