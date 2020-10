Recyclagepark Edegem dicht na besmetting bij parkwachter

In het recyclagepark in Edegem heeft een werknemer positief getest op het coronavirus. Daarom moeten ook al zijn collega’s zich laten testen en ze moeten ook preventief in quarantaine gaan. Omdat er niemand is om het personeel te vervangen, zal het recyclagepark voorlopig gesloten zijn. Inwoners van Edegem kunnen terecht op recyclageparken in omliggende gemeenten.

Uitbater Igean benadrukt dat iedereen die de afgelopen dagen spullen binnenbracht, niet in gevaar is geweest. “Iedereen is in openlucht geweest en we hebben alle veiligheidsmaatregelen toegepast. Zo moet iedereen altijd voldoende afstand houden en is het dragen van een mondmasker verplicht”, zegt Bieke Van Baelen van Igean. “Niemand moet zich ongerust maken. We willen wel vragen aan iedereen om waakzaam te zijn mochten ze de komende twee weken alsnog symptomen ontwikkelen.”