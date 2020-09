Rudi Vranckx reisde doorheen Europa op zoek naar de toekomst na de coronacrisis: de drie meest opvallende fragmenten uit "Een zomer als geen andere"

In de winter brak de coronacrisis uit, in de lente zat de wereld in lockdown, en de zomer werd er een als geen andere. Rudi Vranckx reisde afgelopen zomer met een camper doorheen Europa om te onderzoeken hoe het coronavirus de wereld op lange termijn zal veranderen. Leidt deze pandemie tot een kantelpunt in de Europese geschiedenis? Wordt het ooit nog zoals vroeger? Zal Europa er anders uitzien? Moeten we niet alleen naar virologen, maar ook naar klimaatwetenschappers luisteren?