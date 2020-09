"Samson & Marie" vanaf maandag op Ketnet: bekijk hier de eerste beelden

Vergeet "Samson & Gert", vanaf volgende week maandag is op Ketnet de nieuwe reeks "Samson & Marie" te zien. De eerste beelden zijn vandaag vrijgegeven. En die nieuwe reeks speelt zich niet langer af in een woonkamer in de Dorpsstraat nummer 101. Een groen kampeerbusje is het nieuwe decor voor de avonturen van Samson en Marie.