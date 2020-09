Selectieve lockdown in Madrid: “Dit is geen quarantaine, dit is segregatie.”

Het tekort aan medisch personeel is een structureel probleem in Spanje, er zijn veel minder dokters en verplegers dan het Europees gemiddelde (zie grafiek). Maar de gezondheidszorg in de achtergestelde wijken die nu in quarantaine moeten is er nog veel erger aan toe. "Wij moeten buiten op straat wachten, met veel mensen bijeen, in lange rijen. Wat wil je? Het is normaal dat corona hier weer opflakkert", klaagt Mari Paz Gonzalez in de arbeiderswijk Vallecas. "Hier is een medisch centrum, maar de spoedafdeling is gesloten. Veel medische centra werken maar op halve kracht", licht een andere betoger toe.