Slimme immigratie is broodnodig voor onze concurrentiekracht

Als het op vergrijzing aankomt, zijn we in België erg goed in het doodzwijgen van de essentie. Er wordt (terecht) druk gedebatteerd over belangrijke kwesties als de stijging van de zorguitgaven en de pensioendruk, maar dat is wat mij betreft weinig meer dan symptoombestrijding. De ideologische verschillen tussen de politieke partijen (en bij uitbreiding de bevolkingsgroepen die ze behoren te vertegenwoordigen) zijn erg groot. Discussies over de ideale pensioenleeftijd en de categorisering van zware beroepen zijn op zich voorbijgestreefd. De verhoging van de werkzaamheidsgraad is een nobel streven, maar in feite dringen dwingendere maatregelen zich op. Volgens mij is ons vergrijzingsprobleem namelijk dieper geworteld en is het de voornaamste oorzaak waarom we zo weinig energie lijken te kunnen opbrengen om voluit de concurrentie aan te gaan met onze buurlanden en (vooral) de rest van de wereld. De Belg is niet junior maar senior, en bijgevolg erg voorzichtig met uitgaven en investeringen. Dat laatste mag je ruim interpreteren. Zowel investeringen op het gebied van tijd, kapitaal en energie als goesting om te ondernemen zijn begrijpelijkerwijs inherent eigen aan de jongere generaties en dus schaarser in ons land.