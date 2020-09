Spaargeld is 13 procent minder waard geworden in 10 jaar tijd

Uiteraard is het spaarboekje niet de enige manier om geld dat niet meteen wordt uitgegeven te investeren, zodat het ook rendement kan opbrengen. Maar het spaarboekje is wel met grote voorsprong de populairste manier om dat te doen. Getuige het totale bedrag op alle Belgische spaarboekjes: dat is gestegen van 100 miljard euro in 2000 tot 300 miljard euro in 2020. Een verdrievoudiging, ondanks de extreem lage rente en ondanks het verlies in koopkracht.

De alternatieven voor een spaarboekje zoals aandelen, obligaties en goud kunnen wat rendement betreft doorgaans heel wat betere resultaten voorleggen dan het spaarboekje. Maar al die alternatieven voor een spaarboekje hebben met elkaar ook gemeen dat ze meer risico inhouden. En dat zorgt bij trouwe spaarders voor heel wat wantrouwen ten opzichte van die alternatieven.

Maar er speelt ook iets anders mee: onbekend maakt ook onbemind. Uit alle onderzoeken blijkt dat de financiële kennis in ons land ondermaats is. Dat zorgt er mee voor dat veel mensen automatisch voor het spaarboekje kiezen, zonder ook maar over de alternatieven na te denken. Van Droogenbroeck en Pironet geven in hun boek een overzicht van alle voordelen maar ook alle mogelijke risico’s van al die investeringsvormen. Maar, zeggen ze, dat zou in de eindtermen van het onderwijs moeten staan zodat het algemeen verspreide kennis wordt. “Eigenlijk had dit boek dan niet hoeven geschreven te worden”, zo menen de auteurs.