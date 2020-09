Beste studenten, grijp deze kans: afspreken en een pintje drinken kan, maar respecteer enkele regeltjes

Dit academiejaar draagt ook veel potentieel in zich. We moeten nu immers een wereld uitbouwen waarin we én de globale gezondheid én klimaat en milieu in een gezamenlijk groots project zullen aanpakken. En jullie zitten in de eerste loge. Weldra zullen jullie immers trekker worden van de samenleving. De wereld van morgen ligt in jullie handen: bepaal mee de toekomst!

Welke wereld dan wel? De Coronapandemie drukt ons met de neus op problematische fenomenen zoals overontwikkeling, een overtrokken overheidsminimalisme, of ook eenzijdige winstmaximalisatie in lange productieketens. Naast een overheid die een aantal strategische doelstellingen opneemt, is er ook een andere schaal in de samenleving nodig. Want er zijn grenzen aan de groei. De hyperglobalisering is voorbij.