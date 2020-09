Wat is de toekomst van telewerk? Hoe kunnen bedrijven het duurzaam verankeren na de coronacrisis?

Wanneer dat gebeurt, dan verliezen steden eerst hun agglomeratievoordeel, dat eruit bestaat dat veel mensen er willen werken omdat er zoveel bedrijven en kennis samenzitten. Een volgende stap is het verliezen van het lokalisatievoordeel: steden die hun mobiliteit niet op orde hebben, worden als geheel minder aantrekkelijk voor nieuwe investeringen. De overheid kan daar op ingrijpen met extra inspanningen zoals meer wegcapaciteit, rekeningrijden, beter openbaar vervoer en fietspaden maar dat gaat in ons land nogal langzaam. "Bedrijven kunnen zich in die context dus zelf aanpassen: meerdere locaties voorzien, een flexibel werkregime invoeren, gekoppeld aan individuele verloning, welzijn en continue ontwikkeling, telewerk en mobiliteit, net om het beste talent te kunnen blijven aantrekken", aldus Mirabel Hoys.

Ondernemingen moeten daarbij ook inspelen op de veranderende levenscycli van mensen: er zijn bijvoorbeeld steeds meer samengestelde gezinnen waarin de work-life balance soms erg complex is, de carrière van een werknemer in een bedrijf is gemiddeld korter dan pakweg 20 of 30 jaar geleden en loontrekkenden of freelancers in de grootstedelijke zones gaan soms dichter bij het werk wonen. Die bedrijfswagen is dan niet altijd meer nodig. Een budget voor telewerkvoorzieningen thuis gecombineerd met een voordelig leaseplan voor een elektrische fiets –via een aftrek van het brutoloon- én een fietsvergoeding is in sommige gevallen aantrekkelijker.