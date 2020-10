Ex-tongkankerpatiënte Helene maakt recepten voor lotgenoten: "Omdat er een deel van mijn tong werd weggenomen, kan ik enkel gladde voeding eten"

Helene Luyten is in behandeling voor tongkanker. "25 jaar geleden kreeg ik problemen in mijn mond. Ik kon niets pikant eten en kon geen drankjes met prik verdragen", blikt Helene terug. Toen ik daarvoor naar de tandarts ging, wees die me onmiddellijk door. Later bleek dan dat ik een tumor op mijn tong had."