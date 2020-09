Trump kan kandidaat voor hooggerechtshof voordragen: ook Romney zal hem steunen

Maar Romney zal ditmaal niet ingaan tegen Trump. Vandaag gaf hij aan dat hij nu eenmaal de wet moet volgen. "Als de kandidaat wordt voorgesteld, zal ik toetsen of die geschikt is", zei hij. Volgens Romney zijn er weliswaar precedenten over nominaties in verkiezingsjaren, maar gelden die niet wanneer de president en de meerderheid in de Senaat tot dezelfde partij behoren.