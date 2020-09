Twee broers gearresteerd na schietincident voor schoolpoort in Wingene

De plaatselijke politie werd om iets voor vier, net voor het sluiten van de scholen, op de hoogte gebracht over een incident in de Zandbergstraat. "De mensen van de kinderopvang hadden een schermutseling gezien en ook schoten gehoord", vertelt Lieven Huys. "Daarop belden ze de politie en ook de naburige Centrumschool." De school en de kinderopvang hielden hun poorten een tijdlang gesloten.

De politie was snel ter plaatse en kon twee broers oppakken. De precieze omstandigheden van het schietincident worden nog onderzocht. "Vermoedelijk is er een verband met drugsmilieu. De twee broers die opgepakt werden, hadden ruzie met een andere groep wat verder in de straat. Een van de broers heeft enkele schoten gelost, maar het onderzoek moet nog uitwijzen of dat met een luchtpistool of een echt pistool was."

Er raakte bij het incident niemand gewond. "De actie was niet gericht tegen de school. De kinderen zijn op geen enkel moment in gevaar geweest", besluit Huys.