IJsvolume op de Noordpool was nog nooit zo laag

Op de Noordpool smelt een deel van het zee-ijs af in de zomer en groeit het weer aan in de winter. De laatste decennia is de verhouding tussen aangroei en krimp helemaal uit evenwicht. In veertig jaar tijd is het ijsvolume in de zomer in het Noordpoolgebied 75 procent afgenomen. Maar de laatste veertien jaar zit de opwarming in een stroomversnelling. Het ijsvolume is er nog nooit zo laag geweest. Dit is een andere Noordpool dan die van de jaren tachtig of negentig, zegt Mark Kaufman van het NSDIC.