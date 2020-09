Voorouder potvis zag er heel anders uit: "Extreem lange snuit om kleine, vinnige prooien mee te vangen"

Wetenschappers hebben één van de oudste potvissen ooit beschreven, aan de hand van opgravingen enkele jaren geleden. Het dier leefde zo'n 18 miljoen jaar geleden in de Stille Oceaan, in de buurt van waar nu Peru is, en moet er heel anders hebben uitgezien dan de potvis vandaag. Deze voorouder was veel kleiner en had een extreem lange snuit met smalle, gepunte tanden.