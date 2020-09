Maatregelen gekoppeld aan kleurcodes: komt de Veiligheidsraad straks met een langetermijnplan voor de coronacrisis?

In Ierland werkt het systeem met vier kleuren, gaande van blauw over geel en oranje naar rood, afhankelijk van het “dreigingsniveau” van het coronavirus. De situatie wordt per kleurcode ingeschaald, afhankelijk van een aantal paramaters, zoals het aantal besmettingen per 100.000 inwoners, het aantal ziekenhuisopnames en het aantal COVID-patiënten op de intensieve zorg.

Als die waardes allemaal boven een bepaalde hoge drempel stijgen, wordt overgegaan naar code rood waarbij een lockdown van kracht wordt. De andere kant van het kleurenspectrum, code blauw, wordt pas van kracht als er een vaccin of geneesmiddel beschikbaar is.

In ons land zou zo’n systeem geïnstalleerd worden om te vermijden dat de Veiligheidsraad iedere keer met nieuwe maatregelen moet komen, telkens als de situatie ingrijpend verandert.

Het systeem zou overigens per provincie gehanteerd worden, zodat er kort op de bal gespeeld kan worden, afhankelijk van de situatie in elke provincie.