Waarom een beeld zonder hoofd bij sexting geen oplossing is

Meer zelfs, er lijkt een ondertoon van victim blaming te schuilen in de wijdverspreide do's-and-don'ts rond sexten. Elke sexter zou moeten weten dat sexting enkel hoort in een intieme, respectvolle verhouding. Dit advies strookt niet met hoe relaties in de realiteit kunnen evolueren.

Wat begon als een warme relatie kan op enkele weken tijd uitmonden in een problematische verhouding. Dergelijke relaties zijn dé situaties bij uitstek waarin sexts worden gedeeld. Maar goed, had het slachtoffer niet kunnen weten dat die partner niet te vertrouwen was?

Meer zelfs, het slachtoffer heeft zich niet gehouden aan dat ander goedbedoeld advies. Een goede sext, is een sext waarop je gezicht niet te zien is. Wie is er vandaag de dag nog zo dom om zich kenbaar te maken?