We "biepen" massaal, mobiele betalingen verdubbeld

Biep biep biep. Hoe werkt het?

Mobiel betalen of "biepen" doe je via een betaalapp op je telefoon, door een QR code te scannen. Je hebt enkel je smartphone nodig. Je opent de app, je scant de qr code en je bevestigt met je pincode in de applicatie. Dat kan zowel in winkels als in webshops en het wordt zelfs gebruikt onder vrienden om bijvoorbeeld een broodje terug te betalen. Na een gelukte betaling hoor je een typisch geluidje: een biepje.



De cijfers van mobiel betalen in stijgende lijn

In augustus betaalden de Belgen 11,5 miljoen keer via de Payconiq by Bancontact-app. Een record. Vorig jaar in augustus was dat nog maar 5,6 miljoen keer. Het is een betaalmethode zonder fysiek contact en dat is veiliger in deze coronatijden.

Sinds het begin van de coronacrisis is er dan ook een grote stijging van mensen die de app gedownload hebben. Lotta de Meulenaere van Bancontact Payconic Company : “Van maart tot augustus dit jaar is de betaalapp 870 000 keer gedownload. In augustus hebben 3,85 miljoen Belgen met de Payconiq by Bancontact app betaald of met een bancaire app die de mobiele betaaloplossing aanbiedt. “

Ook de handelaars springen mee op de kar: Een kwart van de winkeliers die mobiel betalen aanbieden (23%), startte daar pas na midden maart mee. Zo’n 40% biedt al meer dan een jaar mobiele betaaloplossingen aan. Van de handelaars die nog geen Payconiq aanbieden als betaalmiddel aan hun klanten, denkt 47% dat binnenkort wel te doen.



Niet alleen de bakker om de hoek maar ook bijvoorbeeld sportverenigingen en goede doelen kiezen voor mobiel betalen.

Bij betalingen online is er ook een sterke stijging: “In augustus betaalden we ook 65 % van de online aankopen met bancontact of Payconiq met de smartphone inplaats van met de kaart. “

Betrouwbaar?

Belgen staan bekend voor hun argwaan voor betaalapps, maar uit een onderzoek van Payconiq blijkt dat de waardering van het merk gestegen is: klanten noemen het betrouwbaar innovatief en onderscheidend.