Weg met het thuiswerken!

Hoewel, van thuis uit. Ik weet niet hoe gij woont, maar ons huis is maar juist groot genoeg voor ons gezin. We zijn met vier: ons Betty, onze Kevin en ons Mira. En we hebben nog een hond ook, onze Bongo. Voor de coronacrisis hadden wij allemaal ons plek in huis. Het was nipt, maar het lukte. De kinderen gingen ‘s morgens naar school, ik ging naar Brussel en ons Betty had het rijk voor haar alleen. Ik moet u niet vertellen wat er in maart gebeurd is.

Ineens veranderde onze wereld in een griezelfilm, gelijk we die tot dan alleen op Netflix hadden gezien. De kinderen lastig tot onuitstaanbaar, ons Betty voor een scheet op haar paard, onze Bongo die de hele dag aan de keukendeur stond te blaffen en te krabben omdat hij niet meer in de zetel kon liggen snurken, en ik veroordeeld tot thuiswerken. In het waskot, want daar heb ik nog juist internet. Ik had mij liever in ons tuinhuis geïnstalleerd, maar daar is geen bereik.