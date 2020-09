Leven op Lesbos na vuurzee in kamp Moria: vluchtelingen en lokale bevolking nemen je mee in hun uitzichtloze situatie

In deze video krijg je de verhalen te zien van Omar, een Syrische vluchteling die ruim 2,5 jaar in het kamp woonde en een rondleiding geeft tussen de restanten van het afgebrande kamp. Isa, een jonge alleenstaande Somaliër is niet welkom in de voorlopige opvang, moet het stellen met 1 maaltijd per dag, en is een van de velen die slapen langs de kant van de weg. "We hebben geen hoop en geen toekomst meer", luidt het verdict over zijn eigen leven.

Maar ook kinderen hebben dit drama moeten doorstaan: de 12-jarige Parvaneh leeft nu samen met haar ouders en broers en zussen in een kleine tent, en zij vertelt Yassine over de uitzichtloosheid van het leven in het kamp en hoe ze het trauma van de brand probeert te verwerken.

Maar er zijn niet alleen de vluchtelingen, ook de lokale bevolking is slachtoffer van de vluchtelingencrisis. De Vlaamse Tania Clinckspoor woont al 27 jaar op Lesbos, verhuurt er vakantiehuisjes en heeft 2 toeristenwinkeltjes: "Alles is hier gekelderd omdat mensen denken dat het hele eiland Moria is. Jonge mensen trekken weg, ze komen hier niet meer aan de bak", vertelt ze, terwijl ze ons haar uitgestorven dorp toont

En biedt het nieuwe opvangkamp soelaas? Ayat en Patrick van ngo "Team Humanity maken zich zorgen over de leefomstandigheden. Filmen in het nieuwe kamp mag niet, maar Patrick is er toch in geslaagd clandestien enkele beelden te draaien.