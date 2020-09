10 everzwijnen dood na aanrijding in Oudsbergen

Het Natuurhulpcentrum kreeg gisteravond laat een oproep over de aanrijding, op de weg tussen Opglabbeek en Meeuwen. Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum : "Everzwijnen zijn donkere dieren die in de duisternis niet opvallen. Ze kwamen van het militaire domein. En op die plek is aan één kant van de weg een omheining en aan de andere kant niet. Dus mogelijk zijn ze tegen die omheining aan gelopen, en dan weer de weg op."

9 dieren waren meteen dood, een tiende werd geëuthanaseerd. In de auto werd niemand gewond, en kwamen ze er met de schrik vanaf.

Volgens Sil Janssen worden de everzwijnen momenteel opgejaagd uit de bossen en velden. "Everzwijnen verplaatsen zich omdat in de bossen de jacht bezig is wat voor onrust zorgt, en de landbouwers zijn aan het oogsten, dus in de velden vinden ze ook geen rust." Ze gaan dus op zoek naar andere plekken.

Het Natuurhulpcentrum had eerder gisteren nog everzwijnen opgehaald. Levend dan wel. In de buurt van de Westerring in Genk had een groepje van 4 everzwijnen zich verscholen in een klein bosje tussen de weg en een woonwijk. De 3 volwassen dieren en het jong werden er weggehaald. Ze zijn in de natuur weer vrijgelaten.