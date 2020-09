100 Franse media: "Vrije meningsuiting sinds Tweede Wereldoorlog nooit méér bedreigd dan nu"

De lijst met ondertekenaars van de open brief "Ensemble défendons la liberté" is lang. De nationale zenders TF1 en Radio France, kranten van uiteenlopende signatuur zoals Le Figaro en Libération, maar ook tijdschriften als Paris Match en talloze regionale kranten hebben de open brief ondertekend en publiceren hem vandaag in heel Frankrijk. Het gaat fundamenteel over de bescherming van de vrijheid, een kostbaar goed sinds de Franse Revolutie in 1789. De ondertekenaars vinden dat de vrijheid van meningsuiting sinds de Tweede Wereldoorlog nooit méér is bedreigd dan vandaag.