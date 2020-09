26 straten in Antwerpse binnenstad worden versneld omgetoverd tot woonerven door coronacrisis

Het Antwerpse stadsbestuur heeft gemerkt dat er de laatste tijd meer mensen de stad verkennen per fiets of te voet. "Er zijn meer mensen thuis door de coronacrisis, en we voelen aan dat ze graag meer willen rondwandelen in de stad", zegt schepen van Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "Daar willen we ruimte voor creëren."

De 16e-eeuwse binnenstad is daar niet overal ideaal voor, want er zijn veel smalle voetpaden waardoor het voor voetgangers vaak moeilijk is om elkaar op een veilige manier te kruisen. In een straat die ingericht is als woonerf hebben fietsers en voetgangers meer ruimte. Auto's mogen er maximaal 20 kilometer per uur rijden.