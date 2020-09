40 Vlamingen met kanker gaan uit de kleren voor fotoboek: "Door hun littekens zijn ze erg kwetsbaar"

Het project werd heel persoonlijk voor de fotografe. Ze nam foto’s van haar vader en 3 vriendinnen, die allemaal kanker hebben: “Mijn papa vecht er al even tegen. Het was het eerste portret dat ik maakte. Het was confronterend toen hij zijn kleren uittrok, hij is erg mager geworden. Hij vecht nog altijd, na een immuuntherapie. Hij krijgt ook chemo nu. Toen hij vanmorgen in Het Nieuwsblad stond, gaf hem dat wel een geweldige boost.”

Eén van haar vriendinnen moest ze tweemaal fotograferen. “Ze zijn allemaal ongeveer even oud als ik, onder de 40. Vicky was de eerste keer te ziek. De tweede keer was ze beter en straalde ze echt.”

Vanaf vrijdag kan je naar de tentoonstelling in de Gasthuiskapel in Poperinge. Later worden de foto's ook getoond in het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper. Meer informatie over het boek vind je hier.