"Een moment van rust in moeilijke tijden": apotheken bieden gedichten aan

In een apotheek in de Morekstraat in Wondelgem bij Gent is een prachtige illustratie in de maak op de etalageruit. Kunstenares Coralie Laudelout schrijft het gedicht "Gesprek" van Dorien De Vylder op het raam en tekent er grote figuren en planten bij: "Ik heb geprobeerd om de fragiliteit van haar gedicht uit te beelden in personages die iets willen vertellen, maar het niet direct kunnen zeggen. Ik vind het een hart onder de riem in deze moeilijke tijden en cultuur is daar het beste medicijn voor."