AA Gent-Dynamo Kiev vanavond: niet alleen sportief spannend

De rode zone is er onder meer voor spelers, hulpdiensten, ballenjongens en stewards, zegt veiligheidscoördinator van AA Gent Dirk Piens: “Wie in de rode zone wil, zal gecontroleerd worden op temperatuur en identiteit. Met een attest dat niet ouder is dan 2 dagen, moeten ze ook kunnen aantonen dat ze het coronavirus niet hebben. Iedereen die uit de spelersbussen stapt, komt sowieso in de rode zone terecht, en dat blijft zo tot ze na afloop terug in de bussen zitten. Dus ook de kleedkamers, het dopinglokaal, de opwarmingszone en het veld liggen in de rode zone. Daardoor moesten ook alle medewerkers gisteren een coronatest laten doen, maar iedereen is gelukkig negatief.”