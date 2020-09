Antwerpse TikTokster haalt miljoenen likes met haar aaibare struisvogels Flodder en Blue

Struisvogels worden vaak gezien als gevaarlijke dieren, maar daar is op Wendy's sociale media niets van te merken. "Struisvogels kunnen inderdaad gevaarlijk zijn, maar ik heb mijn struisvogels opgevoed vanaf het begin. Ik heb er heel veel tijd in gestoken", zegt Wendy. "In het begin was ik zeker 6 uur per dag met hen bezig."