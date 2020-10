Brandweer verwijdert nest Aziatische hoornaars in Leuven

Je mag de Aziatische hoornaar niet verwarren met de Europese hoornaar. De Europese soort is nuttig voor de natuur, terwijl de Aziatische hoornaar een exoot is die geen natuurlijke vijanden heeft. De Aziatische hoornaar is rond 2004 in Zuid-Frankrijk toegekomen en verspreidt zich sindsdien over Europa. Het is belangrijk om de nesten te verwijderen vooraleer er nieuwe koninginnen geboren worden.