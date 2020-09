Amerikaanse weldoener schenkt kunstwerk van Hans Memling aan de stad Brugge

Borchert haalde het werk al eens naar Brugge in 2002 voor een bruikleen, kort nadat de toenmalige eigenaar overleed. “Nadien werd het werk verkocht aan Middendorf, die ik toen voor het eerst ontmoette. De laatste 10 jaar kwam hij één keer per jaar naar Brugge. We hebben elkaar regelmatig gezien en een goede relatie onderhouden. En dat levert soms wel wat op”, zegt Borchert.

Het werk is nu samen met 6 andere Memlings te zien in het Sint-Janshospitaalmuseum.