Slovaakse ambassadeur hard voor België: "Zaak-Chovanec was prioriteit zeiden ze, maar concrete resultaten bleven uit"

André Desenfants is de nummer twee van de federale politie, na topman Marc De Mesmaeker (die eerder al kwam getuigen in de commissie). Sinds eind 2017 is hij directeur-generaal van de Algemene Directie Bestuurlijke Politie en in die gedaante is hij verantwoordelijk voor de luchtvaartpolitie, maar ook voor de weg-, spoorweg- en scheepvaartpolitie.

We spoelen door naar 20 augustus 2020. Desenfants beslist om (tijdelijk) een stap opzij te zetten. De reden? Hij was niet op de hoogte van wat er die nacht van 23 op 24 februari allemaal gebeurd was in de politiecel in Charleroi. "Ik ben diep getroffen door de informatie en de beelden die ik gezien heb. Ik was niet op de hoogte van de beelden en de feiten die zich afgespeeld hebben. Ik heb geen fouten gemaakt, ik wil ook weten waarom ik niet op de hoogte was", klonk het op een emotionele persconferentie.

En dat is meteen de reden waarom de commissie hem uitgenodigd heeft: ze willen weten hoe het kan dat Desenfants niet op de hoogte was.

Maar was er niet nog een agent aan de kant geschoven? Ja, Danny Elst, de rechtstreekse directeur van de luchtvaartpolitie. Hij werd op 22 augustus overgeplaatst naar een andere dienst. Zal hij dan niet gehoord worden in de commissie? Nee, zo blijkt. Elst is immers rechtstreeks betrokken in het onderzoek en we horen dat de commissie het onderzoek zelf niet in de weg wil lopen.