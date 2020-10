Concentratiekampen WOII 75 jaar geleden bevrijd: ook herdenking in Fort van Breendonk

Het is dit jaar precies 75 jaar geleden dat de concentratiekampen bevrijd werden na de Tweede Wereldoorlog. Dat werd vanmiddag ook in het Fort van Breendonk herdacht. Daar werden tijdens de oorlog meer dan 3000 mensen opgesloten in afwachting van hun transport naar concentratiekampen in heel Europa. De herdenking was dit jaar zonder publiek, maar werd wel live uitgezonden op Facebook.