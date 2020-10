Zaterdag verwelkomt eerste coronaproof evenementenplein van ons land 1.200 toeschouwers

De containers zullen het hele plein in compartimenten verdelen. Twee containers op elkaar zullen in vierkanten opgesteld worden. Ze worden ingericht als concertzaal, bar of artiestenfoyer. Met een aantal vormen ze zelfs een groter buitenpodium. Naargelang de grootte van het evenement kunnen verenigingen dan een of meerdere van die containers gebruiken. Er kan ook publiek op het binnenplein, tussen de containers, per bubbel weliswaar.