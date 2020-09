KLAAR: Waar blijft het coronavaccin?

Het aantal besmettingen neemt weer toe, we geraken het coronavirus maar niet de baas. En daarom klinkt de roep naar een goed en veilig vaccin luider en luider... Maar waar blijft dat vaccin? En hoe werkt een vaccin nu eigenlijk? En hoe kunnen we er zeker van zijn dat het werkt en veilig is? Verschillende landen beloven ons snel een vaccin, maar waar slaan al die beloftes op? VRT-journalist Koen Wauters is intussen corona-expert en legt het uit aan Louise Hoedt.