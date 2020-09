Chinese president Xi Jinping: China wil tegen 2060 klimaatneutraal zijn

In een videoboodschap tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York zei de Chinese president Xi dat hij "strengere maatregelen" wil nemen om zijn doel van een klimaatneutraal China tegen 2060 te behalen. Hij riep ook de andere landen op om in de nasleep van de coronapandemie te werken aan een "groen herstel" van de wereldeconomie.