Dertigplussers zeggen meer "mama" en "papa" als ze over hun ouders spreken

Hoe spreek je nu een onbekende persoon aan. Met ‘je’ of met ‘u’? “Ik denk dat het altijd goed is om bij iedereen die je niet kent 'u' te zeggen en dus eerst af te toetsen. Als je begint met ‘je’, kan je niet meer terug. Niemand gaat zeggen dat hij toch liever aangesproken wil worden met ‘u’, andersom kan dat wel nog", zegt Debrabandere bevlogen.

Debrabandere merkt ook een ongelijkheid in het onderwijs. “Vroeger werd ik aan de universiteit door mijn prof 'meneer' genoemd. Ik zei ook 'meneer' of 'prof'. Dat was een gelijke, democratische maatschappij waarbij iedereen op gelijke voet werd behandeld. Maar nu gebruikt de docent ‘je’ of de voornaam tegen studenten. Terwijl er van de studenten wordt verwacht dat die docenten aanspreken met professor of meneer of mevrouw en ‘u’ gebruiken. Dat zorgt dus voor een ongelijkheid. Ik vind dat een gekke ontwikkeling.”