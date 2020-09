Docville focust op jeugd van tegenwoordig en economie: deze 5 documentaires moet u zien

"The world according to Amazon" is nog last minute toegevoegd aan het programma van Docville. "Als corona 1 ding bewezen heeft, dan is het wel dat de rol van Amazon alleen nog maar toegenomen is", zegt Moens. "Langs de ene kant is dit een kritische documentaire over de monopoliepositie van het rijkste bedrijf en de rijkse man ter wereld. Langs de andere kant biedt deze documentaire ook een unieke inkijk in het distributiemodel van deze gigantische webshop. Hoe werkt dit op logistiek vlak? Het gaat zelfs zo ver dat op basis van voorspellingen van ons gedrag als consument, producten zelfs al vooraf naar de depots worden gebracht."