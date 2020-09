Een oude televisie zet dorpje in Wales maandenlang zonder internet

De 400 inwoners van Aberhosan, een afgelegen dorpje centraal in het westen van Wales, kampten 18 maanden lang met internetproblemen. Iedere morgen om klokslag 7 uur viel de verbinding weg. Niets hielp, de mensen konden niet meer op internet. Tot grote frustratie van niet alleen de inwoners, maar ook internetprovider Openreach, die er niet in slaagde het probleem op te lossen. Er werden reparaties uitgevoerd en kabels vervangen, maar ook dat haalde niets uit.

“Dat we niet in staat waren om het probleem voor onze klanten op te lossen, maakte ons gefrustreerd, maar we waren vastbesloten om hier het fijne van uit te zoeken", zegt ingenieur Michael Jones aan de Britse krant The Guardian. "Als ultieme poging haalden we er gespecialiseerde ingenieurs uit andere plaatsen in het Verenigd Koninkrijk bij."

De experts wilen uittesten of er misschien elektrische stoorzenders in het dorp te vinden waren. "We wilden een laatste test doen om te zien of het probleem veroorzaakt werd door een fenomeen dat we SHINE noemen, Single High-level Impulse Noise. Signalen die een elektrisch apparaat uitzendt en die een impact kunnen hebben op internetbreedband", legt Jones uit.