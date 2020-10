Dries De Bondt wint het BK Wielrennen: "Het is een echt mirakel"

De overwinning van Dries de bondt is toch opmerkelijk, want vijf jaar geleden hing zijn leven even aan een zijden draadje na een zware val in Vendée in Frankrijk. Daar mistte hij een bocht tijdens een afdaling en werd met zijn hoofd tegen een muur gekatapulteerd. In het ziekenhuis van Nantes werd de jonge renner een tijdlang in kunstmatige coma gehouden waar hij snel revalideerde, en nauwelijks een half jaar later maakte hij z'n comeback. "Het is echt een mirakel", gaat Ingrid verder. "We zijn zo trots op hem."