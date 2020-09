Eén agent aangeklaagd in Amerikaanse zaak-Breonna Taylor, maar niet voor de dood van de vrouw

In de Verenigde Staten wordt één politieagent in staat van beschuldiging gesteld in de zaak rond de dood van Breonna Taylor, een zwarte vrouw die bij een inval in haar huis werd doodgeschoten door de politie. De agent wordt niet aangeklaagd voor de dood van Taylor, wel voor het op roekeloze wijze in gevaar brengen van haar buren. In Louisville (Kentucky), de stad van Breonna Taylor, komen mensen weer de straat op uit woede over de uitspraak.