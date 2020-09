Eén op de drie Roma in ons land kan niet voorzien in basisbehoeften

Gemiddeld leven Roma en woonwagenbewoners in ons land 13 à 14 jaar minder lang in vergelijking met Belgische inwoners. De FRA vraagt daarom dringend meer aandacht voor deze bevolkingsgroepen. Het onderzoek van de FRA werd afgenomen bij meer dan 4.600 Roma en woonwagenbewoners en focust op zes landen: België, Frankrijk, Ierland, Nederland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Uit de resultaten blijkt dat de levensomstandigheden van deze zwervende bevolkingsgroepen niet ideaal zijn.

Eén op de vier Roma of woonwagenbewoners geeft aan zich geen gezond eten en verwarming te kunnen veroorloven. In België is dat zelfs één op de drie. Een kind op vijf gaat met honger naar bed. De zwervende bevolkingsgroepen worden volgens het onderzoek ook vaak geconfronteerd met discriminatie. Kinderen zijn dikwijls genoodzaakt om vroegtijdig hun schoolcarrière stop te zetten, wat leidt tot een moeilijke positie op de arbeidsmarkt. Daardoor komen velen in de armoede terecht.

Het resultaat is dat de levensverwachting van Roma en woonwagenbewoners gemiddeld tien jaar lager is dan voor andere inwoners uit de zes onderzochte landen. In België is de situatie nog schrijnender: zwervende vrouwen leven gemiddeld 13,6 jaar minder, mannen zelfs 14,2 jaar. De meeste woonwagenbewoners (95 procent) in ons land geven aan dat er onvoldoende plaats voor hen is om te leven. Tien procent is in de laatste vijf jaar al eens weggejaagd van zijn verblijfplaats. Ook dat is het hoogste percentage in de onderzochte landen.

De FRA roept de Europese Unie en de lidstaten daarom op om ervoor te zorgen dat de levenskwaliteit van de Roma en de woonwagenbewoners stijgt en vraagt snel meer kansen voor hen op kwalitatief onderwijs, wat dan weer leidt tot een betere positie op de arbeidsmarkt. In Vlaanderen en Brussel zijn er ongeveer 2.300 woonwagenbewoners, de cijfers over Wallonië zijn niet bekend. Het aantal Roma in ons land wordt geschat op zo'n 30.000.