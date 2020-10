Eerste voetbalploeg in provincie Antwerpen voor kinderen met autisme

Dorothee Leveugle is één van de initiatiefneemsters van de nieuwe voetbalploeg en heeft een zoon van 10 met ASS (autisme spectrum stoornis). Haar zoon speelde voetbal bij een ploeg in Mortsel, maar ze merkte dat hij het moeilijk had met de vele prikkels op het voetbalveld. "Op de training viel het mee, maar tijdens een wedstrijd had hij enorm veel stress omdat het allemaal zo hectisch was", vertelt Dorothee.

Leveugle besliste daarom samen met een andere moeder om een voetbalclub te zoeken waar ze een ploeg konden starten die speciaal gericht is op kinderen met autisme. "Met De Wereld van Rayaan (Antwerpse vzw die activiteiten voor kinderen met autisme organiseert) zijn we na een rondvraag bij V.C. Mortsel terechtgekomen", zegt Dorothee. "Daar zullen we vanaf oktober starten met trainingen voor kinderen tussen 8 en 10 jaar."